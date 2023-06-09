الأحد.. قصر ثقافة السينما يكرم الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي

الجمعة 09/يونيو/2023 - 05:08 م

يقيم قصر ثقافة السينما بجاردن سيتي حفلا لتكريم نجمة فرقة رضا للفنون الشعبية الفنانة فريدة فهمي، بعد غد الأحد.

ويتضمن الحفل الذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عرض فيلم "غرام في الكرنك" من إخراج علي رضا، والذي قامت فريدة فهمي ببطولته مع الفنان الراحل محمود رضا.

ويسبق ذلك حوار مفتوح مع الفنانة الكبيرة فريدة فهمي نادرة الظهور الإعلامي، يديره المخرج الاستعراضي عادل عوض، ويشارك فيه بعض أعضاء فرقة رضا، ويختتم بقيام الفنان تامر عبد المنعم مدير عام قصر السنيما بتسليم فريدة فهمي درع تكريم هيئة قصور الثقافة لها عن مجمل مشوارها الفني والأداء الراقي الذي نالت عنه الأوسمة والجوائز والتقدير الرسمي من ملوك ورؤساء وسفراء معظم دول العالم.