ads
الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 15 ألفا و639 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1874 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفا و527 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 157 قضية، كما أسفرت جهود الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 81 قضية.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية الامن الاقتصادي