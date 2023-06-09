قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 15 ألفا و639 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1874 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.. فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13 ألفا و527 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، بينما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 157 قضية، كما أسفرت جهود الادارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 81 قضية.