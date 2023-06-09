الكرملين: عمليات إجلاء المدنيين في "خيرسون" تتم في ظل قصف أوكراني متواصل

أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، وقوع قتلى خلال عمليات إجلاء وإنقاذ المدنيين في منطقة "خيرسون" جراء القصف المستمر من قبل القوات الأوكرانية للمنطقة المتضررة من الفيضان.

وقال بيسكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الجمعة/ - "كل عمليات الإجلاء والإنقاذ تتم في ظل قصف متواصل من قبل القوات الأوكرانية، ونتيجة لهذا القصف الذي لا يتوقف هناك ناجين ومتضررين من الفيضانات قد قتلوا جراء هذا القصف المتواصل".

وأضاف أن السلطات بجميع مستوياتها تعمل في منطقة خيرسون على إجلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة، ويبذلون كل التضحيات.. لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اضطلاع مباشر بالأحداث ويتلقى تقارير مستمرة من وزارة حالات الطوارئ والجيش، وتقوم وزارة الطوارئ باستخدام جميع الموارد الإضافية الممكنة لمساعدة الناس.

وكان القائم بأعمال حاكم خيرسون فلاديمير سالدو، قد أفاد أمس بأن سبعة أشخاص، بينهم مدنيان، لقوا حتفهم نتيجة إطلاق صواريخ من قبل القوات الأوكرانية على منطقة الإخلاء في "هولا بريستان".