السفير الروسي لدى القاهرة يؤكد على عمق وقوة العلاقات مع مصر

أكد السفير الروسي لدى القاهرة جيورجي بوريسينكو، على عمق وقوة العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.

وقال بوريسينكو ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ ـ "إن مصر تعتبر من الشركاء الرئيسيين وتتميز العلاقة معها دائما، والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، بالحداثة والديناميكية، وذلك من خلال العلاقات الدبلوماسية ومعاهدة الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي التي ترمز إلى مستوى عال من التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين".

وشدد الدبلوماسي الروسي على حرص بلاده على المحافظة على تقاليد الصداقة الراسخة مع مصر لتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معربا عن تطلع موسكو توسيع العلاقات مع مصر في مجالي الثقافة والتعليم والارتقاء بالتعاون الاقتصادي.

وأعرب بورويسينكو عن ثقته في قدرة مصر وروسيا على تجاوز كافة الصعوبات والتحديات الراهنة في المنطقة.. متمنيا في الوقت نفسه لجميع المواطنين الروس والمصريين الثقة بالنفس والنجاح في جميع المساعي.