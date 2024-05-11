فخر الدين بن يوسف يقود هجوم المصري أمام بيراميدز

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة ٢٢ من مسابقة الدوري.



جاء تشكيل المصري كتالى:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد.

خط الوسط: محمود حمادة، معتز زدام ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: ميدو جابر، صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف

يحتل المصري المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة.