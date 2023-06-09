بالصور.. إقبال كبير على شواطئ بورسعيد

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اقبالا كبيرا، اليوم الجمعة، من المصطافين من أبناء المدينة وزوارها من المحافظات الأخرى، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

ويقضى المواطنون أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، في ظل انتشار بائعي الحلوى وألعاب الأطفال وملابس البحر.

يعتبر الدخول لشاطئ بورسعيد بالمجان دون سداد أي رسوم، وهناك مبادرة لتخفيض الأسعار أطلقها مؤجري الشماسي والكراسي بالشواطئ الشعبية حيث يبلغ سعر تأجير الكرسي 10 جنيهات، بينما ترتفع الأسعار في الشواطئ السياحية باختلاف مستوى الخدمات المقدمة، كما تنتشر دورات المياه العمومية بطول الشاطئ.

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