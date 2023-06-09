محافظ بني سويف: إزالة 268 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وجاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والذي تضمن الإشارة إلى إجمالي ما تم إزالته وصل إلى 268 حالة (131 حالة تعد مباني + 137 حالات زراعات)، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية في 27 مايو الماضي وحتى 7 يونيو الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو 2023، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي تستمر حتى 16 يونيو الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة المزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.