رئيس هيئة الدواء يبحث مع وزيرة صحة الأرجنتين سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة كارلا فيزوتي، وزيرة الصحة في الأرجنتين، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الأفريقي الطبي الثاني Africa Health Excon.

خلال الاجتماع، تم بحث آليات التعاون المشترك بين الدولتين، والتأكيد على استعداد هيئة الدواء المصرية للقيام بدعم جهود تنمية القطاع الدوائي بالأرجنتين، والتعاون في شتى المجالات ذات الصلة بتطوير صناعة المستلزمات والمستحضرات الطبية.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون المتبادلة بين هيئة الدواء المصرية ونظيرتها بالأرجنتين في عدد من المجالات، وكذلك دعم تبادل الخبرات بين البلدين.

يأتي ذلك في ضوء سعى الهيئة إلى التعاون المستمر، وفتح قنوات التواصل مع كافة الدول، وتعزيز العلاقات القائمة مع الأرجنتين، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر العاملة بمجال الدواء.

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