السودان.. إعلان ممثل الأمم المتحدة الخاص شخصًا غير مرغوب فيه

قالت الخارجية السودانية في بيان، اليوم الجمعة، إنها أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة بأن ممثله فولكر بيرتس شخصا غير مرغوب فيه، جاء ذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز" عربية.

وذكرت الخارجية السودانية في بيانها الذي نشر على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن "حكومة جمهورية السودان أخطرت السيد الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان السيد فولكر بيرتس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس، شخصا غير مرغوبا فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد تسلم في مايو الماضي، رسالة من الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، رسالة طالبه فيها بإقالة مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد.