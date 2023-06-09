«الضاحك الباكي».. 74 عامًا على وفاة الفنان القدير نجيب الريحاني

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير نجيب الريحاني، والذي يمر اليوم على وفاته "74" عامًا، وشهدت وفاته جنازة مهيبة في العصر الملكي بالنسبة لعدد المشيعين بعد جنازة سعد باشا زغلول زعيم ثورة 1919م.

ففي تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الخميس الموافق 9 يونيو 1949م، أقيمت الصلاة على نجيب الريحاني بكنيسة السريان الكاثوليك بشارع الظاهر بالعباسية، ثم انتقل الجثمان إلى محطة كوبرى الليمون «ميدان رمسيس حاليا»، حيث أقيم سرادق المعزين، وسارت الجنازة حتى ميدان الأوبرا، ثم نقل الجثمان بالسيارات إلى مقابر السريان الكاثوليك القريبة من محطة مترو أنفاق الملك الصالح حاليًا.

وكانت جنازة نجيب الريحاني ثاني أضخم جنازة فى تاريخ مصر بعد جنازة سعد زغلول التي سار فيها جماهير غفيرة، فقد خرج سكان القاهرة بالكامل يودعون نجيب الريحاني، وفي مقدمة الجنازة كان مندوب الملك فاروق، وفنانون، وطلبة جامعة، وسياسيون، ووزراء، ونواب، وشيوخ.

وكان حول الجنازة وفوق الأرصفة وفى شرفات المنازل رجال ونساء وشباب وشيوخ وأطفال يبكون ويصرخون، ويترحمون على نجيب الريحاني.

وبحسب الفيلم الوحيد فى التاريخ لجنازة نجيب الريحاني « 19 مللى» ومدته 18 دقيقة، والذى تم تصويره بأمر الملك فاروق، ثم اختفى من قصر عابدين بعد ثورة 23 يوليو، ليظهر فى تركيا، فقد بدأت مراسم الصلاة فى كنيسة «الروم الكاثوليك» التى كان ينتمى إليها، حيث وضع صندوق جثمانه على منضدة مرتفعة ووقف بالقرب منه قسيس كان يتلو الصلاة فى حضور أقاربه والعديد من أصدقائه وزوجته السابقة بديعة مصابني التي كانت تبكي بحرقة، وشقيقه يوسف بديع توفيق الريحانى وأنور وجدى ويوسف وهبى.

وأمام الكنيسة وقفت العربة الملكية المذهبة كى تحمل جثمان الريحانى إلى مثواه الأخير، وكان الملك فاروق قد أرسلها تكريما له كما أرسل مندوبا رسميا لينوب عنه فى الجنازة، كما رثاه الملك فاروق شخصيا في اجتماع مع مجلس الوزراء وقال:" أني أحزن عندما تفقد بلدي رجلًا ممتازًا.

وقد حزنت كثيرًا بفقد نجيب الريحاني الرجل الذي خدم مصر وأحب مصر وأحبته مصر ولذا أوفدت مندوبًا لتشيع جنازته، وإني على يقين أن الشعب مقدر لهذا الرجل خدماته وإن جنازته ستكون شعبية".

وقد أصدر وزير المعارف بناء علي تعليمات الملك فاروق أمرا بعمل لوحة تذكارية بدار الأوبرا الملكية تكريما لنجيب الريحاني وخدماته الجليلة للمسرح خاصة توجهه الفني نحو الإصلاح الاجتماعي كما ذكر الوزير.