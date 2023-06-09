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الجمعة 09 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عدد من العناصر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي «الإسماعيلية البحيرة»

المتهمين
المتهمين
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 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – البحيرة) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-  


مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول). 
ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .. وبحوزته (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).
مديرية أمن البحيرة
ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول).
ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (203 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).
وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات . 
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (17,000,000) جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الامن العام مكافحة المخدرات الامن الوطني كلاب الأمن والحراسة