ضبط عدد من العناصر الإجرامية للاتجار بالمواد المخدرة بنطاق محافظتي «الإسماعيلية البحيرة»

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دوائر مراكز شرطة (أبوصوير – الإسماعيلية – القنطرة غرب – فايد – وادى النطرون) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديريتى أمن (الإسماعيلية – البحيرة) تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى:-



مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة أبوصوير .. وبحوزتهما (2300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 230 كيلو جرام – 2000 قرص مخدر لعقار "التامول" – "سيارتين ، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام –مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب .. وبحوزته (كمية من لمخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (أحد الأشخاص) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو – مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزته (203 قرص مخدر لعقار "الترامادول" - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (17,000,000) جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

