المقاولون يتقدم بهدف نظيف على أسوان في الشوط الأول

تقدم فريق المقاولون العرب أمام نظيره أسوان بهدف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري والتي يستضيفها استاد أسوان.

أحرز الهدف لاعب فريق المقاولون فراوقا نور الدين في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

جاء تشكيل المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبوالسعود.

خط الدفاع: فاروقا نور الدين، أحمد علاء ، عمر فايد ، أحمد عاطف قطة.

خط الوسط: جوزيف أوشايا، أحمد فوزي ، أحمد الشيمي ، عمر سافيولا.

خط الهجوم: امادو نياص، جون اوكلي.

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس في مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة بينما، أسوان في المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة .