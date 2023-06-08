مستند | إنبي يسخر من "الجبلاية" بسبب أخطاء موقعتى فيوتشر في الدوري والكأس

في واقعة هى الأولى من نوعها..قدم مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي خطاب رسمى لإدارة اتحاد الكرة واللجنة المنظمة لمسابقة الدوري الممتاز مضمونه توجيه الشكر للجنة الحكام بسبب الدقة التى تعامل به طاقم الحكام الذي أدار لقاء الفريق البترولي الاخير أمام فيوتشر في الأسبوع 30 للدوري الممتاز.

وركز مجلس إدارة إنبي خلال خطاب الشكر على سرد العديد من الوقاع التى تعرض لها فريقه أمام فيوتشر ولكنه لم يحصل على حقوقه في الوقت الذي تعامل فيها طاقم تحكيم اللقاء الأخير لدقة متناهية وإلغاء هدف إنبي في مرمى فيوتشر بداعي تسلل لاعب الفريق البترولي بمسافة 38 ملي.

ورغم ان خطاب إنبي لم يشهد اى خروج عن النص ولكنه مضمونة التهكم والسخرة على مايتعرض له فريقهم في مسابقتى الدوري والكأس والظلم الذي واجهه الفريق البترولي أمام نفس الفريق في الدوري وكأس مصر

وجاء نص خطاب إنبي كالتالي: