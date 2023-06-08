إصابات بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام جنوب الخليل

أصيب عدد من الفلسطينيين، بحالات اختناق، اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوب منازل المواطنين، كما اعتقل أحدهم، واستولى على جرافة في يطا جنوب الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان أسامة مخامرة، إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين في تجمع الزويدين شرق يطا، ما أدى الى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما اعتقلت المواطن عبد الله علي طعيمات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على جرافة اثناء عملها في استصلاح أراضي لعائلة صبيح بالقرب من منطقة زيف جنوب الخليل.

وأكد أن مجموعات من المستوطنين يقومون بجولات استفزازية في محيط منازل المواطنين، في خلة الضبع بمسافر يطا، ما أثار حالة من القلق في صفوف المواطنين.