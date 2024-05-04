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السبت 04 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

قافلة بيطرية مجانية بالدقهلية لعلاج مواشي صغار المربين

جانب من القافلة البيطرية
جانب من القافلة البيطرية
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بدأ مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمحافظة الدقهلية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بقري المحافظة ، وذلك في الفترة من ٤ الي ٩ مايو  ٢٠٢٤. 

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين. 

وفي هذا السياق قال الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية  العلاجية والارشاديةلصغار المربين والفلاحين.

 واضاف أن هذه  القافلة ستقام بالتنسيق  بين معهد التناسليات الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية  ومديريةالطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة  الحيوانية والممثلة في معهد صحة الحيوان ومعهد الإنتاج الحيواني ومعهدالامصال واللقاحات البيطرية بمركز البحوث الزراعية. 

واوضح فاضل ان هذه القافلة  سوف تقوم بفحص وعلاج حيوانات الماشية لدي صغار المربين والفلاحين  بقري المحافظة. 

وأكد فاضل ان هذه القافلة سوف تقوم بعدة جولات بقري ومراكز المحافظة في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية واضاف فاضل ان هذه القافلةسوف تقوم بفحص واختبار وعلاج تناسلي وسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والتجريع وتحصين حيوانات الماشية لدي صغار الفلاحين ومربي الماشية.

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