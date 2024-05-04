"تنسيقية شباب الأحزاب" تهنئ الشعب المصري بعيد القيامة المجيد

تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، أعاده الله على مصر بالخير والأمان والاستقرار.

إذ تتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ أن يعيد الله هذه المناسبة الطيبة على مصر بكل خير، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم وجميع شعوب العالم من كل مكروه.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم السبت الموافق 4 مايو، ويستقبل المهنئين بالعيد صباح يوم الأحد 5 مايو، إذ تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا الأحد الموافق 5 مايو بعيد القيامة المجيد.