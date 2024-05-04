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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 16318 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 16318 مخالفة
ضبط 16318 مخالفة مرورية متنوعة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (16318) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (555) مخالفة السير بدون تراخيص. (14) دراجة نارية مخالفة. (8831) مخالفة تجاوز السرعة المقررة. (18) مخالفة موقف عشوائى. (421) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (13) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

لإدارة العامة للمرور ت المرور