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السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط سائق "توك توك" قتل زميله بسلاح أبيض في الغربية

ضبط سائق مركبة توك
ضبط سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى على آخر بالغربية ووف
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - له معلومات جنائية) وبها جروح طعنية.
 بالإنتقال وبسؤال والدته إتهمت (سائق مركبة "توك توك" - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لخلافات أولوية المرور حال سيرهما بالمركبتين خاصتهما بدائرة المركز.
 عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه.. وإعترف بإرتكاب الواقعة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وقطاع الأمن الغربية