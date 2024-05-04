ضبط 17 طن دقيق مدعم في المخابز السياحية خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، بإجمالي 17 طن دقيق (أبيض بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.