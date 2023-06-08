سقوط تاجر مخدرات بإسطوانة هيروين بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف، من القبض علي عاطل، وشهرته “ابو نكيلة”، لحيازته اسطوانة هيروين، وأفادت التحريات أن المتهم يقوم ببيع الهيروين ويقوم بالتوزيع على عملائه بمنطقة الخنادق دائرة المركز، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث مركز فايد، أفادت بقيام عاطل وشهرته “أبو نكيلة”، بترويج وبيع مادة الهيروين المخدرة وتوزيعها على عملائه بمنطقة الخنادق متخذًا من مسكنه مكانًا لبيعه.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمسكنه بمأمورية مكبرة ضمت النقباء أحمد حمدي وأحمد ممتاز ومحمد عبدالباسط، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته اسطوانة لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وكميات من أكياس بلاستيك شفافة وقفازات أيدي وأكياس قماش، ولاصق شفاف، ومقص حديدي.

وبمواجهته اعترف بحيازة المادة المخدرة بقصد الإتجار فيها والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.