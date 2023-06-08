تعرف على أبرز فعاليات اليوم الثانى للمعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي

اختتمت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر والمعرض الطبى الأفريقي الثاني «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وشهدت فعاليات النصف الثاني من اليوم الخميس عقد عدد من الجلسات النقاشية الهامة الممثلة في جلسة تحت عنوان «علم الوراثة: تحديثات مشروع الجينوم المصري»، والتي شارك فيها اللواء طبيب خالد عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، الدكتورة نيفين سليمان، أستاذ طب الأطفال بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، الدكتورة إيما بابل، أخصائية الجينات الإكلينيكية والعالمة في طب الجينوم والمديرة الطبية لمركز الجينوم- جامعة إكستر، دكتور يحيى جاد، أستاذ الوراثة الجزيئية الطبية بالمركز القومي للبحوث والرئيس المنتخب للجنة العلمية بالمشروع القومي للجينوم المصري، الدكتورة أمل أبو المعاطي، المركز القومي للبحوث، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.



بالإضافة الى عقد جلسة تحت عنوان «مرض روماتيزم القلب»، وذلك بمشاركة الدكتور إيلايجا ن أوجولا رئيس قسم الطب السريري في جامعة نيروبي واستشاري أمراض القلب السريرية والباحث في عوامل الخطر القلبية الوعائية في أفريقيا، والدكتور فتحي مقلدي أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة قناة السويس.



كما شهد النصف الثاني من فعاليات اليوم الخميس عقد جلسة تحت عنوان « المسالك البولية والتناسلية للإناث»، وذلك بمشاركة الدكتور شريف مراد، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس والأمين العام للجمعية المصرية للمسالك البولية والرئيس الشرفي لجمعية القارة العربية، والدكتور إيجور فاز رئيس قسم الجراحة بمستشفى سنترال دي مابوتو في موزمبيق.



بالإضافة إلى عقد جلسة تحت عنوان «الاستثمارات الصحية للنظم المستجيبة في أفريقيا»، شارك فيها الدكتورة إيريكا مونفارديني مديرة البيانات والشراكات بـ B medical systems، البروفيسور مورجان شيتي رئيس اتحاد الرعاية الصحية بجنوب إفريقيا، د. دعاء الدمرداش أستاذ مشارك أمراض الباطنة وأمراض الدم بكلية الطب جامعة كافو- واستشاري أمراض الدم الإكلينيكي بمستشفيات السلام الدولية، جوناثان كيتيل مدير شركة شوتيجي وتشخيص التحول في روش Roche.



فضلا عن انعقاد جلسة نقاشية تحت عنوان « قيادة وإدارة الرعاية الصحية: انحناء منحنى التنفيذ: تنفيذ التغيير التنظيمي الناجح في المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية»، وذلك بمشاركة، الدكتور محمد حبلص المدير الإقليمي لمستشفى السعودي الألماني للرعاية الصحية في مصر وشمال أفريقيا، د. شيخ محي الدين الأمين العام لجمعية القادة الصحيين الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدكتورة أماندا نيكام نائبة الرئيس في الكلية الأمريكية لإدارة الرعاية الصحية فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، د. رولا حمود رئيسة الكلية الأمريكية للقادة الصحيين فرع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، د. أسامة مسلّم استشاري دولي في إدارة الرعاية الصحية.



بجانب عقد جلسة تحت عنوان «زراعة الكبد»، وذلك بمشاركة الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس والعميد السابق لكلية الطب بجامعة عين شمس واستشاري الجراحة العامة، والدكتور إيهاب عبد الخالق أستاذ زراعة الكبد وأمراض الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، بالإضافة إلى عقد فعاليات مؤتمر «الكبد»، والتي شارك فيها عدد من المسئولين والخبراء وهم دكتورة منال السيد، أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية – كلية طب جامعة عين شمس، وأندريا أتيكي نائب السكرتير الدائم للبرنامج الموسع للمناعة بوزارة الصحة في الكاميرون، وبيليراني ويزي مومبا مدير إدارة الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي بوزارة الصحة في ملاوي، وبروفيسور بونسيانو أوكاما من دولة أوغندا، الدكتور بونا جاسينيلوي جاباكجور من وزارة الصحة في بتسوانا، هارفي ألتر عالم الفيروسات والحاصل على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء.



هذا كما شهدت فعاليات اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين مجموعة شركات أكديما وشركة أعمال القابضة القطرية، بهدف تصدير وتوزيع الأدوية المصرية بدولة قطر ودول الخليج العربي.



وتشهد الفعاليات، مشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.



ويجمع المعرض والمؤتمر كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.



كما انعقدت خلال النصف الثاني من اليوم جلسة تحت عنوان « هيئة الدواء المصرية: تمهيد الطريق لإنتاج مستدام للمستحضرات الطبية الحيوية في أفريقيا »، وذلك بمشاركة د. أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور وامكيل ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية، ود. ميمونة ديوب لي، مستشار أول سياسات الصحة العامة والتمويل، مؤسسة Speak Up» Africa»، وجريج بيري المدير العام المساعد، الاتحاد الدولي لشركات واتحادات تصنيع الأدوية « IFPMA»، د. لاربي نيفاتي قائد فريق العمليات في بنك التنمية الإسلامي، ود. جادسون ويندل أدي، رئيس قمة القطاع الخاص الأفريقي « LBG»، ود. محمد ربيع السيد المدير التنفيذي لشركة بيوجينيريك فارما، شركة مساهمة مصرية، ود. جون بول أومولو مسؤول أول السياسات بمؤسسة باث.



بالإضافة إلى عقد جلسة نقاشية بعنوان «القيادة في مجال التغير المناخي في الرعاية الصحية»، والتي شارك فيها الدكتورة إيدا فايمان مديرة برامج التعلم في مركز بنيفا للاستدامة، الدكتور ريان كراودر عضو هيئة التدريس في الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) قائد البرامج - المبادرات الاستراتيجية في المركز الدولي للمستشفيات في جنيف للاستدامة، كريستوفر لويس عضو هيئة التدريس في الاتحاد الدولي للمستشفيات( (IHF، الدكتورة چوان أوسرو موباي رئيسة العمليات في مستشفى إم. بي. شاه، الدكتور هشام عبد الغفار رئيس قسم إدارة الصحة وتكنولوجيا المعلومات-جامعة مست MUST.







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