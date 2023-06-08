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الخميس 08 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تطلق أعمال المجمع المقدس

المجمع المقدّس
المجمع المقدّس
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انطلقت أعمال المجمع المقدّس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بدورته العادية في المقرّ البطريركي في العطشانة بلبنان.

جاء ذلك مع الدخول في زمن العنصرة، وبدعوة من  البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم، واستهلّ صباح اليوم المجمع المقدس للكنيسة السريانية الأرثوذكسية الأنطاكية جلساته في المقر البطريركي في العطشانة.

يحضر المجمع المقدّس  مطارنة الأبرشيات المنتشرة في كل أنحاء العالم.

بدأت أعمال الدورة العادية للمجمع المقدس صباح يوم الثلاثاء الماضي، بصلاة الصباح تلتها الصلاة الخاصّة بالعنصرة ودعوة الروح القدس، ثمّ عقد الآباء جلسةً افتتاحيةً تمّ فيها عرض جدول الأعمال والمواضيع المزمع دراستها في الجلسات المجمعية، وبدأوا بدراسة البنود المطروحة.

يستمر المجمع المقدس حتى يوم السبت 10 من الشهر الجاري حيث سيُتلى في ختامه بيان يعبّر عن المقررات والعناوين العريضة التي تم التداول فيها. 

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