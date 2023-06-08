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الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 15 جنيها مساء اليوم الخميس 8 يونيو 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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تراجعت أسعار الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الخميس وقبيل انتهاء تداولات الأسبوع الجاري، بمقدار 15 جنيه في الجرام الواحد علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة منذ بدء تداولات أمس الأربعاء داخل محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 24 نحو 2657 جنيه للبيع و 2669 جنيه للشراء و عيار 21 حوالي 2325 جنيه للبيع و 23335 جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 18 حوالي 1993 جنيه للبيع و 2001 جنيه للشراء و عيار 14 نحو 1550 جنيه للبيع و 1557 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 18.6 ألف جنيه للبيع و 18.68 ألف جنيه للشراء  وكيلو الذهب 2.65 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

وصلت أوقية الذهب لحوالي 82.64 ألف جنيه للبيع و 82.99 ألف جنيه للشراء.

 

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم