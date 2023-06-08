إحباط محاولة تهريب سجائر أجنبية بجمارك مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك الصادرات الجوية بمطار القاهرة برئاسة أحمد عبد المحسن الشهاوي المدير العام من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005 .

فبناءا على أخبارية سرية مقدمة من إدارة شرطه تأمين البضائع وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة مفادها إعتزام شركة أ . ف . وتهريب كمية من السجائر الأجنبية الصنع ضمن بالبيان الجمركي رقم ٣٣٧٥٠ لسنة ٢٠٢٣ والصنف المصدر طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن جوافة مصدرة إلى دولة إنجلترا بجمرك صادر شركة مطار القاهرة للشحن الجوى .

وتم عرض الطرود على جهاز الكشف بالأشعة x-ray فتلاحظ وجود كثافات مختلفة .

قام أحمد أبو الفضل مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة جمركية برئاسة محمد أسامة مدير إدارة الحركة وهانى زيدان مدير إدارة التعريفة وأحمد النواوي رئيس الوردية الثانية وأحمد هشام وساره جودة مأموري الحركة لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 4176 علبة سجائر أجنبية الصنع ماركة وينستون Winston غير خالصة الضرائب والرسوم مخبأة أسفل كراتين الجوافة بشكل يصعب اكتشافه .

وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 276 ألف جنيه.

قرر أحمد الشهاوى مدير عام الصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنه 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.