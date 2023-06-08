«مياه سوهاج» تنظم رحلة توعية لرجال الدين الإسلامي والمسيحي بأهمية ترشيد الاستهلاك.. بالصور

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن تنظيم رحلة تعريفية لرجال الدين الاسلامى لمحطة مياه سوهاج غرب السطحية وذلك للتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول فى انتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات.
وأضاف رئيس الشركة، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.
من جانبها اوضحت اسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف انه تم تنفيذ ندوة توعوية لرواد مطرانية اخميم لتوعيتهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة.
وفى نهاية اللقاء، تم إصلاح السباكة الداخلية وتركيب القطع الموفرة للمياه كنموذج لحث المواطنين على اهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك كما تم دعوة المشاركين بضرورة نشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.