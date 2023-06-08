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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث تسجيل علامة تجارية للتمور

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد اكاديمية البحث العلمي
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عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا بشأن تسجيل علامة تجارية لتمور المحافظة، وذلك بحضور الدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتورة وفاء عبد الرشيد المدير التنفيذي لدعم الابتكار و ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي، والدكتور أحمد دياب منسق المشروع.

وأكد المحافظ، أن المشروع يأتي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الوادي الجديد في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية، والذي يسعى إلى خلق وتسجيل علامة جماعية كهُويّة لمنتجات الوادي الجديد من التمور التي تتوافر فيها الشروط التي سيجري  الاتفاق عليها لاحقًا، كما يُسمح لأي مُنتِج أو مستثمر يستوفي هذه الشروط أن يضع العلامة التجارية على منتجاته، وذلك بهدف خلق هُويّة بصرية لتمور المحافظة، وتسجيلها كمؤشر جغرافي لحفظ حقوق ملكية المحافظة للأنواع المنتجة فيها.

الزراعة الوادي الجديد محمد الزملوط منتجات التمور الفاو