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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: مصر اهتمت بالاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بصحة المواطنين، مشيرا إلى أن مصر قدمت مقترحا لإنشاء لجنة الصحة في سكرتارية الكوميسا، واستضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبي الأفريقي، لبحث سبل الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في قمة السوق المشتركة الـ22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية «الكوميسا»، اليوم الخميس، أن مصر اهتمت بالاستثمار في توطين صناعة الدواء واللقاحات، وصولا إلى إعلان تقديم مصر 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا للدول الأفريقية الشقيقة.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بمجال السلم والأمن، ليس خافيا علينا حجم وعمق التحديات التي تواجهها بلادنا لاستدامة السلم والأمن.

- الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس زامبيا قمة كوميسا