ضبط صاحب شركة وآخر بحوزتهما كميات كبيرة من العملات الأجنبية بشبرا

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على صاحب شركة وأخر بحوزتهم كميات كبيرة من العملات الأجنبية بمنطقة شبرا.



وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة شبرا مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (مبلغ مالى " عملات أجنبية") وبمواجهته أقر بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من أحد الأشخاص "محدد" ، وتم بإرشاده ضبط الأخير وتبين أنه ( مالك شركة إستيراد وتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل) ، وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – ماكينة لعد الأموال) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون وأقر بتحصله على العملات الأجنبية من عملائه المتعاملين مع الشركة عمله، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

