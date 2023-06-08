السيسي: قيمة التجارة البينية في الكوميسا ارتفعت إلى 13 مليار دولار خلال 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية؛ لحث الدول الأعضاء على تيسير حركة التجارة.

وأوضح الرئيس السيسي، جاء ذلك خلال فعاليات القمة 22 لتجمع "كوميسا"، اليوم الخميس، أن قيمة التجارة البينية في تجمع الكوميسا ارتفعت إلى 13 مليار دولار خلال عام 2022.

وثمن الرئيس السيسي، دور وكالة الاستثمار الإفريقية بالكوميسا التي تستضيفها مصر، قائلًا: “إننا أولينا اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية التجارة القارية”.

وتابع الرئيس السيسي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لأعلى مستوى محققًا 4.3 مليار دولار خلال عام 2022.