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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسي: قيمة التجارة البينية في الكوميسا ارتفعت إلى 13 مليار دولار خلال 2022

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية؛ لحث الدول الأعضاء على تيسير حركة التجارة.

وأوضح الرئيس السيسي، جاء ذلك خلال فعاليات القمة 22 لتجمع "كوميسا"، اليوم الخميس، أن قيمة التجارة البينية في تجمع الكوميسا ارتفعت إلى 13 مليار دولار خلال عام 2022.

وثمن الرئيس السيسي، دور وكالة الاستثمار الإفريقية بالكوميسا التي تستضيفها مصر، قائلًا: “إننا أولينا اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية التجارة القارية”.

وتابع الرئيس السيسي، ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا لأعلى مستوى محققًا 4.3 مليار دولار خلال عام 2022.

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