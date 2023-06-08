الأحد.. مركز الحرية للإبداع يستضيف ريم بسيونى فى ندوة عن عبد القادر الجيلاني

يستمر مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، فى تقديم سلسلة ندوات تاريخ الفكر الصوفي، حيث ينظم ندوة بعنوان "عبد القادر الجيلاني عن الصدق والصفاء" من تقديم الكاتبة الروائية ريم بسيوني، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء بقاعة المسرح.

وكانت الكاتبة ريم بسيونى قد حاضرت من قبل فى أكثر من ندوة ضمن سلسلة ندوات الفكر الصوفى منها ندوة عن رابعة العدوية وتأثيرها فى الفكر الصوفى فى بيت السنارى، وهى الندوة التى ركزت على حياة وتعاليم رابعة العدوية واسهاماتها في تطوير الفكر الصوفي.

ريم بسيوني هى كاتبة مصرية، تعمل كأستاذة لغويات في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وصدر لها عدد من الكتب العلمية والروايات، مثل: "بائع الفستق"، و"دكتورة هناء"، و"الحب على الطريقة العربية"، و"مرشد سياحي"، و"أولاد الناس... ثلاثية المماليك"، و"سبيل الغارق"، و"القطائع... ثلاثية ابن طولون". كما تُرجمت أعمالها إلى اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والإيطالية، واليونانية.

وحصلت ريم بسيوني على العديد من الجوائز الأدبية، من بينها: جائزة أفضل عمل مُترجم في عام 2009 عن رواية "بائع الفستق"، وجائزة "ساويرس للأدب" في عام 2010 عن رواية "دكتورة هناء".

وفي عام 2020، حصلت على جائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عن "أولاد الناس.. ثلاثية المماليك"، ثم حصلت في عام 2022 على جائزة الدولة للتفوق في الآداب عن مجمل أعمالها.