ضبط شابين بتهمة القيام بسرقة رواد ماكينات الصرف الآلي بالأزبكية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين تخصصا فى إرتكاب وقائع الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلى بالأزبكية .



تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من محفظة إلكترونية خاصة بـ(طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم وبمواجهتهما.

إعترف الشخصين بإرتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظه الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثانى المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ.

كما أقرا بإرتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجنى عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وبإستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



المتهمين



