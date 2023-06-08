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الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة 77،23%

محافظ المنوفية يعتمد
محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الإعدادية
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اعتمد  اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 بنسبة نجاح  77،23%  بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ إجمالى عدد الحاضرين   81 ألف و 929  طالب وعدد الناجحين  63 ألف و 278 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الاعدادية للصم دور مايو  بنسبة نجاح 57 ،78% وبلغ عدد المتقدمين 28 طالب  وعدد الناجحين   22 طالب ، فيما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو بنسبة نجاح   85،6 % وتقدم للامتحان   1882 طالب وحضر 1646 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين  دور مايو  بنسبة نجاح   76،92 % حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان   13 طالب وعدد الناجحين   10 طالب  ، واعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99،37% بإجمالى عدد المتقدمين 158 طالب وعدد الناجحين 157 طالب .
 

و أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور ، متمنياً لهم دوام التفوق ومواصلة مسيرة النجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن ، موجهاً الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة .
 

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية قد انطلقت في 18 مايو الماضى واستمرت على مدار 6 أيام متواصلة  بـ  399  لجنة  بإجمالى 82 ألف و 557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة وتمت وسط أجواء هادئة ومستقرة .

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