دفن جثة شاب مات غرقًا بنهر النيل في أطفيح

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل بأطفيح، عقب ورود تقرير من خبراء الطب الشرعي بالصفة التشريحية للجثة لبيان سبب الوفاة.

وتبين من تقرير مفتش الصحة بالكشف الظاهري لجسد الشاب المتوفي، أن الوفاة ناتجة عن اسفكسيا الغرق، ولا شبهة جنائية وراء غرقه.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح من غرفة النجدة بمصرع شاب غرقًا في نهر النيل.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي محمد.و ل، 17 عاما.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب لقي مصرعه غرقا في نهر النيل ولا شبهة جنائية.

تمكنت القوات من انتشال جثة المتوفي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.