ads
الخميس 08 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مطار مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا على شركة طيران ايركايرو  وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين. 


وتعتبر هذه أول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا وقد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيًا. 
وقد قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute. 
جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلى 12 رحلة أسبوعيا من إيطاليا - التشيك -  سلوفاكيا - صربيا وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

مطار مرسى مطروح بدولة سولوفاكيا شركة طيران ايركايرو ايطاليا صربيا