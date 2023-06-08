مطار مطروح الدولي يفتتح الموسم السياحي لرحلات أوروبا

استقبل مطار مرسى مطروح الدولي رحلة من مطار براتيسلافا بدولة سولوفاكيا على شركة طيران ايركايرو وعلى متنها عدد ١٧٦ راكب من السائحين.



وتعتبر هذه أول مرة يستقبل مطار مرسي مطروح الدولي رحلات شارتر من دولة سولوفاكيا وقد تم جدولة الرحلة بواقع ٣ رحلات أسبوعيًا.

وقد قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وكذلك الترحيب بالطائرة بتقليد water salute.

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية الى مدينة مرسى مطروح إلى 12 رحلة أسبوعيا من إيطاليا - التشيك - سلوفاكيا - صربيا وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلى جميع أنحاء الجمهورية.