“القابضة للمياه” تعقد اجتماعًا لمناقشة الطرق الحديثة لإدارة بيانات الجودة وإعداد التقارير

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية تقييم الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل دورى، وفقا لمعايير وضوابط علمية ومنهجية مدروسة، وتحديد أدوات التقييم مع الوضع فى الاعتبار أن جودة مياه الشرب أهم أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأشار، إلى أن الالتزام بمعايير التقييم تساهم بشكل كبير فى تحديد المشكلات وتفادى حدوث الأخطاء والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ الاجراءات الاستباقية أو التصحيحية، مشيرا أن استراتيجية التنبؤ بالمخاطر تمثل دفعة قوية لمنظومة جودة المياه فى مصر

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وأوضح، الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة قطعت شوطا كبيرا فى مجال مأمونية مياه الشرب، مشيرا، إلى أهمية اشتراطات مأمونية المياه وإدراجها ضمن أولويات وضع خطة الإحلال والتجديد وتحديد درجة المخاطر.

وقال الدكتور محمود فؤاد مدير عام الجودة بالشركة، أن الاجتماع ناقش الطرق الحديثة لادارة بيانات الجودة وإعداد تقارير تدعم متخذي القرار، كما تم مناقشة عمليات التقييم والمراجعة الداخلية لمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك آليات التواصل الفعال مع الجهات والهيئات والوزارات المختلفة في إطار اعمال الشركات.