الاتحاد الأوروبي يمنح ليبيريا 88 مليون دولار لتعزيز التنمية والحوكمة

وقعت حكومة ليبيريا، والاتحاد الأوروبي، اتفاقية بقيمة 88 مليون دولار أمريكي، لدعم البرامج في مرحلة جديدة من الشراكة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي التي تمتد على مدى 50 عامًا في خطوة تستهدف تعزيز التنمية والحوكمة.

واتفق الجانبان - وفق بيان مشترك اليوم الأربعاء - على توجيه الأموال لتعزيز الديمقراطية الشاملة والخاضعة للمساءلة في ليبيريا، (حوالي 16.5 مليون دولار أمريكي)، ودعم التكنولوجيا والمهنية والتعليم والتدريب (حوالي 31 مليون دولار أمريكي)، ودعم القطاع الزراعي لتعزيز إنتاج الغذاء (حوالي 24 مليون دولار أمريكي) ودعم الغابات والحفظ من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة (حوالي 16.5 مليون دولار أمريكي).

ووقع وزير المالية والتخطيط الإنمائي صمويل توياه نيابة عن الحكومة، بينما وقع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي إلى ليبيريا، السفير لوران ديلاهوس، عن الاتحاد الأوروبي.