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الأربعاء 07 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

ميتا تطرح نظام التحقق المدفوع في الهند

ميتا
ميتا
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أعلنت شركة ميتا اليوم الأربعاء في منشور لها إطلاق خدمة Meta Verified، نظام التحقق المدفوع الذي تم إطلاقه مؤخرا على فيسبوك وإنستجرام، في الهند.

وأوضحت الشركة - وفقا لموقع "تك كرانش" التقني - "بالإضافة إلى التوسع الأخير في المملكة المتحدة وأماكن أخرى، بعد وصولها لأول مرة إلى الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا في وقت سابق من هذا العام، نظام التحقق المدفوع متاح لجميع المستخدمين في الهند، مع اقتراب طرحه في البرازيل".

وقال متحدث باسم ميتا:.نحن نوسع الاختبار ليشمل الهند بدءا من اليوم وسنطرحه ليشمل كل شخص مؤهل هناك خلال الأسبوعين المقبلين.

ميتا فيسبوك انستجرام الهند