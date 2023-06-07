3 أسماء جديدة في قائمة المنتخب.. تعرف عليها

أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل استعدادا لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية .

تواجد ثلاثي جديد في قائمة المنتخب وهم محمد رضا بوبو ومحمد هلال وحسين الشحات.

وضمت القائمة التي اعلن عنها الخواجة البرتغالي كلا من :

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

هشام صلاح

أحمد رمضان بيكهام

ياسر إبراهيم

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

محمد حمدي

أحمد أبو الفتوح

مروان عطية

مهند لاشين

حمدي فتحي

غنام محمد

محمود حمادة

أحمد سيد زيزو

محمد هلال

محمد رضا بوبو

محمد صلاح

مصطفي فتحي

حسين الشحات

عمر مرموش

محمود حسن تريزيجيه

محمود كهربا

أحمد ياسر ريان

مصطفى محمد



