الغضبان لوفد صناعة النواب : موانئ بورسعيد تحتل المركز العاشر فى العالم

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن موانئ بورسعيد أصبحت رقم عشرة عالميا وتحتل مكانة عالمية مما يؤكد نجاح رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير الموانئ المصرية

واستعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أبرز معالم وإمكانيات المحافظة والإنجازات التي تتم على أرض المحافظة مشددا على تشجيع المحافظة الصناعات والاستثمارات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وحل مشاكل المستثمرين الجادين .



وأشاد النائب معتز محمود رئيس اللجنة بالنهضة الصناعية في محافظة بورسعيد وما تشهده من نشاط صناعي استثماري



كان محافظ بورسعيد قد استقبل اليوم وفد لجنة صناعة النواب حيث تفقدت اللجنة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد وذلك ضمن الزيارة التي تقوم بها اللجنة لتفقد المنشآت الصناعية بمحافظات القناة حيث زارت على مدى اليومين الماضيين المنشأت والمناطق الصناعية بالسويس والإسماعيلية.



يضم الوفد البرلماني كل من النائب معتز محمود رئيس اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة منهم النواب شحاته أبو زيد محمد حمدى موسى ومجاهد نصار ومحمد نشأت العمدة وجمال عبيد ونيفين الكاتب والدكتور محمد عبد الله أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.