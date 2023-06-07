في ذكرى وفاة المشير الجمسي.. ماذا قال عنه قادة إسرائيل؟

في مثل هذا اليوم 7 يونيو 2003م، توفى المشير عبد الغني الجمسي وزير الدفاع .

اختار الرئيس السادات الجمسي ليكون رئيسا للوفد المصري للتفاوض حول فض الاشتباك في يناير ١٩٧٤م فيما عرف بمفاوضات الكيلو ١٠١ .

كان الجمسي من أشرس القادة الذين جلسوا مع الإسرائيليين على مائدة المفاوضات، فرفض تقديم أي تنازلات للجانب الإسرائيلي.

وقال عنه “عيزرا وايزمان”، أحد مفاوضي الجانب الإسرائيلي في مفاوضات الكيلو ١٠١، أن الجمسي كان يرفض مصافحتهم أو إلقاء التحية عليهم، وأنه في إحدى المرات بعد خروج الجمسي من خيمة المفاوضات، أسرع وايزمان خلفه وتحدث إليه قائلاً: ''سيادة الجنرال بحثنا لك عن صورة وأنت تضحك فلم نجد ، ألا تضحك؟! '' ، فكان رد الجمسي عليه نظرة ازدراء!

الصورة للمشير محمد عبد الغني الجمسي أثناء خروجه من خيمة مفاوضات فض الاشتباك في الكيلو ١٠١ تحت إشراف وحراسة الأمم المتحدة .