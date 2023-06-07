انخفاض الوزن عند الولادة لا يرتبط بخطر كسور العظام

أفادت دراسة حديثة من جامعة إيسترن فنلندا ومستشفى جامعة كوبيو، أن الأطفال المولودين مبكرا والمبتسرين عند الولادة يعانون من كسور أقل في مرحلة الطفولة مقارنة بالاطفال المولودين بالوزن الطبيعي.



واستخدمت الدراسة سجل المواليد الطبي في فنلندا، وسجل الرعاية الصحية، وتضمنت بيانات مليون طفل، وحوالي 100 ألف كسر، وتوصلت إلى نتائج تناقض ما أفادت به دراسة سابقة أقل حجما بأن الولادة القيصرية ترتبط بزيادة خطر كسور العظام في مرحلة الطفولة، وفقا لـ "مديكال إكسبريس".



وأوضحت الدراسة الي أن الخدج المولودين قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل يعانون من كسور عظام أقل بنسبة 23% مقارنة بالمولودين بعد فترة حمل كاملة.



ورصد البحث انخفاض معدل الكسور لدى الفئة التي ولدت بوزن أقل من 2.5 كجم، وخاصة من ولدوا بوزن حوالي كجم واحد فقط.



ويعاني الطفل الخديج “المولود مبكرا” من نقص في معادن العظام، نظرا لأن هذه المعادن تتراكم في العظام خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل.



وعادة تنخفض مشاركة الأطفال الخدج والمولودين بوزن قليل في الألعاب الرياضية خلال مرحلة الطفولة مقارنة بالاطفال الطبيعيين، لكن الدراسة تدعو إلى المزيد من البحث حول اضطرابات نمو الجنين وعلاقتها بأسابيع الحمل.