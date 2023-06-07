ميناء سفاجا يستقبل 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي

استقبل ميناء سفاجا البحري أمس سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي ، لتصل الكميات التي تم استلامها حتي الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 الف رأس.

قال الدكتور علي المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، إن الشحنات المستلمة تم نقلها إلي المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيها للكيلو وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك .

وأوضح الوزير أن فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلي 12 ألف رأس، لافتاً إلي أنه سيتم إستقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأشار المصيلحى، إلي أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الاسواق ، فضلاً عن إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات .

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة و الحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالأسواق.

وأوضح أن الدولة تعمل على التنوع في مناشيء الاستيراد تحسبا لاى ظروف قد تؤثر مستقبلاً على انتظام عملية توريد اللحوم السودانية الطازجة

وأضاف حسنين أنه جار استيراد 5 الاف طن لحوم مجمده برازيلي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلي 1000 طن لحوم هندية والتي بدأ توريدها بالفعل و متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية: “جار وصول 5 آلاف راس اغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية و ذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة الى 5 آلاف ذبيحه ضان مبرده من أوغندا مخطط وصولها جواً منتصف الشهر الجاري” .

وأوضح أن هناك شحنات رأس بقري تم حجزها بدولة السودان تمهيداً لشحنها مصر وحتى الان إجراءات الشحن تسير بصورة طبيعية.

من جهته قال الدكتور اسلام عرفة، مدير المجزر الآلي بسفاجا، أن المجزر تابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ، مشيرا إلي أن المحجر تصل طاقته الاستيعابية 10 آلاف رأس اي ما يوازي إجمالي 15 ملعب لرعاية الماشية .

وأشار إلي أن إجمالي طاقة المجزر تصل إلي 640 رأس يومياً ، مقسمة إلي خطين طاقة كل خط 320 رأس، لافتاً إلي أن معدل التوريد اليومي المنافذ يصل الي 300 رأس ومن المتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وأوضح عرفة أن الشحنات التي يتم استلامها تخضع إلي 3 مراحل من الكشف الطبي والبيطري من قبل الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولي تتضمن ارسال لجنة طبية وبيطرية إلي المناشئ التي تم التعاقد علي رؤوس ماشية منها للكشف عليها والتأكد من سلامتها وتحصينها ضد الأمراض والأوبئة، وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني والشركة المصرية السودانية.

كما أشار إلي أن المرحلة الثانية تتضمن الكشف الطبي فور استلامها و نقلها إلي المحاجر ، كما تشمل المرحلة الثالثة الكشف علي الماشية قبل وبعد الذبح ، لافتا إلي أن هذه الإجراءات ضرورية لتأمين سلامة اللحوم التي يتم توفيرها للمواطنين .

ولفت عرفة إلي أن المجزر الآلي بسفاجا محلق به محطتين للصرف إحداهما صناعي و أخر صحي وذلك لإعادة تدوير المخلفات و معالجة مياة الصرف وفقاً للمواصفات العالمية ، مشيراً إلي أن المياه المعالجة يتم استخدامها في زراعة 15 فدان من النباتات غير المثمرة (الزينة) والتي تساهم في الحد من التلوث واعطاء مظهر حضاري .

وكشف عن أن المجزر ملحق به أيضا مصنع لإدارة مخلفات الدم والعظم و تحويلهم إلي بروتين وعلف أسماك ، مشيراً إلي أن درجة نقاء الدم تصل الي 95٪ ويتم إعادة استخدامه في صناعة بعض الأدوية البروتينية و المكملات الغذائية

وأكد عرفة أن إنشاء المجازر الآلية يتم وفقاً للمواصفات القياسات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، حيث يتم اختيار المناطق لوجيستيا بعناية فائقة ، مشيرا إلي أن مجزر سفاجا تم إنشاؤه بالقرب من منطقة المثلث الذهبي لتسهيل التعامل مع دول جنوب إفريقيا