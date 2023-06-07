نائب رئيس زامبيا: دول الكوميسا تعمل على قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بالقارة

قالت موتالي نالونجو، نائب رئيس زامبيا، إن الكوميسا بها الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية، ولا بد أن تجذب الاستثمارات المختلفة، مؤكدة على سعادتها للغاية بلقاء رؤساء الوزراء الأفارقة، وهو مؤشر مهم على بدء التعامل في قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بالقارة الافريقية.

وأضافت خلال لقاء خاص مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن اللقاء كان هاما للغاية وتضمن قضية الديمقراطية والقواعد والأسس التي لا بد أن تلتزم بها كل الحكومات في الكوميسا، والعمل على خلق بيئة مناسبة للاستثمار، مشيرة إلى أنهم أكدوا ضرورة احترام القانون والدستور وتطبيقه على أرض الواقع ولابد من التزام كل قادة الكوميسا بذلك، وأن قضية توزيع الموارد المختلفة في أفريقيا بشكل عادل سيقلل الصراعات داخل الدول.

وتابعت نائب رئيس زامبيا، أن الصراع الدائر في بعض الدول مثل السودان هو صراع داخلي، وكذلك في الكونغو، لكننا ننعم بعدم وجود صراعات بين دول وأخرى عبر الحدود، وكذلك خلق بنية تحتية قادرة على الاستثمار الآمن، متابعة “علينا أن نحكم أنفسنا بأنفسنا، ونحل مشاكلنا بأنفسنا، وأن تستفيد دول الكوميسا من بعضها البعض حتى يمكن التعامل بإيجابية مع قضايا الأمن الغذائي وأن نستثمر من داخل الكوميسا”.