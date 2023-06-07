برلماني: جهود مصرية كبيرة لدفع الأوبئة عن أفريقيا خلال السنوات الـ9 الأخيرة

قال النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، إن مصر خلال السنوات الـ9 الأخيرة حققت طفرة كبيرة على كافة الأصعدة، واستعادت مكانتها الدولية والإقليمية والأفريقية، خاصة وأنها رمانة الميزان فى المنطقة، وكان لأفريقيا نصيب كبير من الاهتمام خلال هذه الفترة على وجه التحديد.

وأضاف القطامى: "مصر كانت ولا تزال هي الحضن الكبير للقارة السمراء، والبوابة الأفريقية وذلك فى مختلف القطاعات والرؤى، وفى المجال الطبي والصحة تتنوع المساعدات المصرية وهذا يأتي انطلاقا من الدور المصرى والمسئولية تجاه القارة الأفريقية، حيث نجحت مصر فى دعم ومساندة الأشقاء فى أفريقيا، وتمكنت من المساهمة فى دفع مخاطر الأمراض والأوبئة".

واستكمل: "وساهمت مصر خلال هذه الفترة فى إنشاء المستشفيات ودور الرعاية الصحية والتأهيل، حيث قدمت السلطات الصحية العديد من المساعدات الطبية، وهذا يؤكد نجاح القيادة السياسية المصرية ببراعة فى إعادة مصر إلى مكانتها فى القارة بجهود دؤوبة ومتواصلة، وكانت مصر العود والسند للأشقاء فى القارة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الامتداد الأفريقى لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة، ومن ثم استأنفت مصر حضورها الواسع ونشاطها الكبير فى العمق الأفريقى، ومن المتوقع ان نشهد مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة فى هذا الصدد واستكمال الجهود المبذولة.