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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تفاصيل مشاركة أسماء جلال في بطولة 3 أفلام

اسماء جلال
اسماء جلال
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تتواجد الفنانة أسماء جلال بقوة في السينما المصرية خلال الفترة المقبلة، حيث تشارك في بطولة 3 أفلام مع كوكبة كبيرة من النجوم.

الفيلم الأول هو الفيلم الاجتماعي الكوميدي "وش ف وش"، الذي تقدم خلاله دور فتاة اسمها "سلمى"، ويشاركها البطولة محمد ممدوح "تايسون"، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، أنوشكا، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، خالد كمال. ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وتشارك أيضًا في فيلم "آل شلبي"، والذي تقدم خلاله دور "ليلى"، من بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدي كرم، حسن مالك، خالد سرحان، علي الطيب. من إخراج أيتن أمين.

أما الفيلم الثالث فهو "رحلة البحث على فستان الزفاف"، ويشارك بطولته الفنانة ياسمين رئيس، من إخراج جيلان عوف، وإنتاج محمد حفظي.

وكانت أسماء جلال قد تألقت خلال موسم رمضان 2023، بمسلسل "الهرشة السابعة"، مع أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

اسماء جلال السينما المصرية آل شلبى رحلة البحث على فستان الزفاف