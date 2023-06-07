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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

واشنطن: سنرد بكل حزم على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة

جون كيربي
جون كيربي
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن رد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سيكون واضحا وحازما على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما فيها تطوير برنامج صاروخي باليستي متطور. 

وقال المسئول الأمريكي - في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم /الأربعاء/ - "إن رد واشنطن سيكون واضحا وحازما على أنشطة إيران، بما فيها تطوير برنامج صاروخي باليستي".

ورفض المسؤول الأمريكي الإدلاء بأي تفاصيل أخرى أو تقارير حول الصاروخ الإيراني الباليستي التي تفوق سرعته سرعة الصوت، مؤكدا في الوقت نفسه اتخاذ واشنطن جميع الإجراءات اللازمة لصد ما تفعله إيران في المنطقة. 

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي كشفت فيه إيران النقاب عما تقول إنه "أول صاروخ بالستي محلي الصنع تفوق سرعته سرعة الصوت"، مؤكدة أن سرعة الصاروخ يمكن أن تبلغ خمس مرات على الأقل سرعة الصوت، ولا يمكن اعتراضه.

أنشطة إيران جون كيربي مجلس الأمن القومي الأمريكي