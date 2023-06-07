ads
الأربعاء 07 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخص صدمته سيارة بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدخل قرية بمها بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.


 

مصرع شخص الطريق جنوب الجيزة سيارة مسرعة