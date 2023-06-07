مصرع شخص صدمته سيارة بالعياط

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدخل قرية بمها بمنطقة العياط جنوب الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى الطريق فى العياط وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته جرى نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



