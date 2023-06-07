مدير تعليم القاهرة يتابع اليوم التاسع لغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، غرفة العمليات الرئيسية للإمتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام 2023 (دور أول)، حيث يؤدى الإمتحانات عدد (٤٧٨٩٥)فى (١٩٧) لجنة

وأكد " وكيل أول الوزارة " أن الإمتحانات تسير سيراً حسناً وأن اللجان الإمتحانية ملتزمة بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات .

وأشار موسى إلى التواصل الدائم لغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارت التعليمية ، وأن غرفة العمليات لم تتلق أى شكاوى حتى الآن.

ويؤدى طلاب دبلوم الثلاث سنوات صناعى الفترة الأولى إمتحان (مواد فنية) والفترة الثانية ( أسس زخرفية )، اما طلبة دبلوم الثلاث سنوات صناعى مهنى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم الثلاث سنوات مزدوج صناعى تؤدى إمتحان (مواد فنية)

وطلبة دبلوم خمس سنوات صناعىتؤدى إمتحان (مواد فنية)، وطلبة دبلوم تجارى ثلاث وخمس سنوات تؤدى إمتحان فترة أولى وفترة ثانية (مواد فنية)، أما طلبة دبلوم ثلاث سنوات زراعى تؤدى إمتحان (مواد فنية)، ويؤدى طلبة الدبلوم الفندقى ثلاث سنوات وخمس سنوات (مواد فنية)