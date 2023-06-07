رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل سفيرة إستونيا بالقاهرة

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، السفيرة إنجريد آمر سفيرة إستونيا بجمهورية مصر العربية.

ورحب رئيس الإنجيلية بسفيرة إستونيا، ودار حوار حول نشاط الطائفة الإنجيلية من خلال ١٥٠٠ كنيسة محلية في جميع محافظات الجمهورية، وأحدث نشاطات وحدات وقطاعات الهيئة الإنجيلية، ودورها في حوار الثقافات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بجانب دور الهيئة الوطني في جميع المبادرات الرئاسية والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال رئيس الإنجيلية في كلمته: "العالم يواجة صعوبات حقيقية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، والدولة المصرية تقوم بدور وجهد كبير لتجاوز التحديات الاقتصادية الصعبة".

ومن جانبها، أشادت إنجريد آمر بدور الهيئة الإنجيلية ونشاطها التنموي الوطني في خدمة الشعب المصري دون تمييز، وقالت سفيرة إستونيا: "مصر بلد عظيم والمصريون شعب متسامح والحكومة المصرية تسعى لتقديم خدمات مناسبة لاحتياجات المواطنين".

5D78034F-0AC7-4834-BA6B-08DCE5175DF0

19F3EBF2-5BD2-48BD-A523-BABA62BB0777

2A5CCDD2-D13B-49CB-AF88-78B5B9EBA46A