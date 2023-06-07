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الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين تشارك في "المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة" في بيروت

علم فلسطين
علم فلسطين
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شارك وفد دولة فلسطين في المنتدى العربي الثاني من أجل المساواة، في مقر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا"، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وترأس وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني وفدي وزارتيّ التنمية الاجتماعية والزراعة، في أعمال المنتدى، الذي يستمر على مدار يومين.

واستعرض مجدلاني في جلسة النقاش الأولى، التي جاءت بعنوان: "التطورات الاجتماعية والاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي: أزمات متقاطعة"، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، وتراجع نسبة الدعم الدولي.

وتطرق إلى تداعيات السياسات الإسرائيلية وانعكاساتها على الأمن الغذائي في فلسطين، مشيرا إلى إمعان الاحتلال في سرقة المياه الجوفية، والاستيلاء على الأراضي، حيث يسيطر على حوالي 62% من أراضي الضفة الغربية.

كما تطرّق إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة خاصة في قطاع غزة، والجهود المتواصلة التي تبذل من أجل التصدي لذلك، عبر منظومة من السياسات والاستراتيجيات، لتعزيز صمود المواطنين، وتحسين الخدمات، إضافة إلى التنمية بالعناقيد.

وأكد مجدلاني ضرورة إصلاح نظم الإنتاج الزراعي، عبر التوسع في الزراعة العمودية، واستخدام الأساليب الحديثة للري، ومكننة واتمتة نظم الزراعة، وتحسين وتطوير الإنتاج الزراعي، وزيادة وتحسين وتطوير البذور، وزيادة الجهود التنسيقية للتصدي للكوارث والأزمات، خاصة في مجالي الحماية الاجتماعية، والزراعة. 

أحمد مجدلاني الاقتصادية والاجتماعية الأوضاع السياسية العاصمة اللبنانية بيروت اللجنة الاقتصادية